ريابكوف: مباحثات بوتين وترامب في قمة اوساكا تبعث على التفاؤل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن "المحادثات التي عُقدت بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​ (أوساكا)، تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأوضح ريابكوف في تصريح أوردته وكالة (تاس) الروسية للأنباء أن "محادثات أوساكا تمهد للنظر إلى مستقبل العلاقات بين البلدين بقدر من التفاؤل"، مُعربًا عن "استعداد الجانب الروسي للمضي قدما في الحوار مع ​الولايات المتحدة​"، مؤكدا أن "ذلك يعتمد على ​القيادة​ الأميركية".

وأعرب عن "ترحيب بلاده ببوادر الالتزام التي قدمتها الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضي، من أجل دفع علاقات التعاون بين البلدين".