شمخاني: ندين الاعتداءات الإرهابية في كابول اليوم

دان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في برقية الى نظيره الأفغاني حمد الله مهاب "الاعتداءات الإرهابية في العاصمة كابول اليوم والتي اسفرت عن مقتل وجرح عدد من المواطنين في هذا البلد".
وضمن شجبه الهجمات الإرهابية على الشعب والمواطنين العزل، قدم شمخاني تعازيه لأفغانستان حكومة وشعبًا، معربًا عن تعاطفه ومواساته مع "ذوي ضحايا هذه الجريمة اللاإنسانية" .
وشدد شامخاني في برقيته على "الحاجة إلى مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بين جميع البلدان للتعامل بفعالية مع ظاهرة الإرهاب السيئة"، مضيفًا أن "الإرهابيين والمتطرفين قد استهدفوا جميع مظاهر حياة المجتمعات البشرية" .
وأكّد أن "لا شك أن إنهاء هذه الأعمال المؤلمة من قبل الجماعات المتطرفة القائمة على أفكار التكفيريين لن يكون ممكناً إلا بتصميم جاد وتعاون بين الدول المجاورة والكفاح الحقيقي ضد الإرهاب"، معلنًا "استعداد إيران التام للمساعدة في إعادة الاستقرار والأمن، وكذلك مساعدة المنكوبين في الحادث".
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