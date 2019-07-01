انت الان تتابع نائب إيراني بارز: إسرائيل ستُدمر في نصف ساعة إذا هاجمت أمريكا إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيران

نقلت وكالة مهر للأنباء يوم الاثنين عن نائب إيراني بارز قوله إن إسرائيل ستُدمر في نصف ساعة إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران.

وبلغ توتر مستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضي بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ونسبت الوكالة إلى مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قوله يوم الاثنين ”إذا هاجمتنا أمريكا فلن يتبقى في عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط“.