الان تتابع مقتدى الصدر يوجه “سرايا السلام” التابعة له بالامتثال لأوامر رئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، “سرايا السلام” التابعة له بالامتثال لأوامر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وأمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة في المدن العراقية. وقال: “على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة”. Advertisements وقرر منع الأحزاب السياسية في العراق من الارتباط بأي جهة مسلحة. وقال رئيس حكومة العراق: “سيتم إصدار أوامر لاحقة لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتشكيلاته”. وأكد أنه سيتم إغلاق المكاتب الاقتصادية أو المصالح خارج الإطار الجديد لتشكيلات الحشد الشعبي.

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