الان تتابع انسحاب سري لحزب الله من ريف دمشق وجنوب سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ميليشيات حزب الله سحبت مجموعات من عناصرها من ريف دمشق والجنوب السوري بشكل سري ونقلتهم إلى مدينة الزبداني في القلمون، الذي بات حزب الله يسيطر عليها بشكل كامل.
وأكدت مصادر أن حزب الله لا يزال يتمركز في ثكنة عسكرية كبيرة عمد إلى إنشائها قبل سنوات غرب مدينة قارة في القلمون، وفق المرصد.
وبحسب المرصد، لم يشارك حزب الله في المعارك الأخيرة بإدلب في منطقة خفض التصعيد، على عكس المعارك السابقة التي كانت ميليشيات حزب الله والإيرانيون يلعبون دوراً رئيسياً فيها.
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