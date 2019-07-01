الان تتابع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي يأمر بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة في المدن العراقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة في المدن العراقية. وقال: “على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة”. Advertisements وقرر منع الأحزاب السياسية في العراق من الارتباط بأي جهة مسلحة. وقال رئيس حكومة العراق: “سيتم إصدار أوامر لاحقة لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتشكيلاته”. وأكد أنه سيتم إغلاق المكاتب الاقتصادية أو المصالح خارج الإطار الجديد لتشكيلات الحشد الشعبي.

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