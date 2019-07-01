الان تتابع الجيش الليبي: تركيا تواصل تقديمها الدعم المباشر للمليشيات الإرهابية في طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:13 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تواصل تقديمها الدعم المباشر للمليشيات الإرهابية في طرابلس. وأضاف: “لدينا أدلة ومعلومات كافية لإدانة تركيا بتورطها في دعم الإرهاب في طرابلس.

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