الان تتابع شاهد.. حريق مروع يلتهم مول “افينيو سكاي” في ماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:55 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 سيطرت أجهزة الإطفاء في ماليزيا، اليوم، على حريق شب بين المنتجع التجاري “افينيو سكاي” بمرتفعات “جينتنج هايلاند” بماليزيا.

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