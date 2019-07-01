الان تتابع الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تجاوز إيران الحد المتفق عليه من اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:50 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء إعلان إيران الأخير بتخطي الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

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