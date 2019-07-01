قلق بريطاني شديد من انتهاك إيران للاتفاق النووي

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت إنه يشعر "بقلق شديد" بعدما قالت إيران إنها جمعت مخزوناً من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015، لكنه أضاف أن بريطانيا، لا تزال تدعم الاتفاق.
وقال هنت على تويتر بعد الإعلان الإيراني: "أشعر بقلق شديد بسبب إعلان إيران انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بإنجاح الاتفاق واستخدام كل السبل الدبلوماسية لتهدئة التوتر في المنطقة".
وأضاف "أحث إيران على تجنب أي خطوات أخرى تخالف الاتفاق، والعودة للالتزام به".
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