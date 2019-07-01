برلماني يكذب روحاني عن تعافي الاقتصاد الإيراني

قال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الإيراني عزيز أكبريان اليوم الاثنين إن مؤشر النمو الاقتصادي هذا العام لا يزال سالباً، فيما ارتفعت معدلات التضخم.

وقال رئيس اللجنة "حسب ما نشرته الإحصاءات الداخلية والمنظمات العالمية، فإن نسبة النمو الاقتصادي هذا العام كانت سالبة 6.5%، ووصل معدل التضخم لـ 40 %"، حسبما نقل موقع "نماينده" المتخصص في أخبار مجلس الشورى الإسلامي.

وجاء التصريح وفق ما ذكرت قناة "الحرة"، اليوم الإثنين، رداً على روحاني الذي قال إن" معدل النمو الاقتصادي الإيراني هذا العام يرتفع".

وأضاف أكبريان "لا أعلم على أي أساس يتحدث رئيس الجمهورية، ما هو معدل النمو الاقتصادي الذي سيرتفع هذا العام؟".

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وأردف قائلا: "ليس معروفا حتى الآن، ما هو البرنامج الاقتصادي الذي سننفذه للنهوض ببعض الصناعات وقطاع المعادن".

ولا تزال الحكومة الإيرانية تعاني من توفير المستلزمات الأساسية في البلاد، بعدما أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية عليها في مايو (آيار) الماضي.

وانخفض الريال 70 %أمام الدولار في العام الماضي، فيما قفز معدل التضخم السنوي بين 23 أكتوبر (تشرين الأول) و 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بنسبة 34.9 %.

ولا تكشف الحكومة الإيرانية عن نسب الفقر، إلا أن الخبير الاقتصادي والباحث في مجال مكافحة الفقر بجامعة الزهراء بالعاصمة طهران الدكتور حسين راغفر، قال في تصريحات صحافية إن "26 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر"، بحسب "الحرة".