شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة) ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

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