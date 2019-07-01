شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية زيارة وفد البنك الدولي لعدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أهمية زيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تأتي في إطار تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة منها البنك الدولي.

ولفت رئيس الوزراء اليمني النظر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم (الاثنين) مع وفد البنك الدولي في عدن، إلى مدى ارتباط البنك الدولي بالتنمية في اليمن.

من جهته قال المدير التنفيذي -عميد مجلس إدارة البنك الدولي- ميرزا حسن، إن البنك الدولي قدم دعماً تنموياً وإغاثياً وإنسانياً لليمن، طوال المدة الماضية، بإجمالي نحو 1.7 مليار دولار.