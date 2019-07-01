اخبار العالم

رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية زيارة وفد البنك الدولي لعدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية زيارة وفد البنك الدولي لعدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أهمية زيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تأتي في إطار تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة منها البنك الدولي.

ولفت رئيس الوزراء اليمني النظر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم (الاثنين) مع وفد البنك الدولي في عدن، إلى مدى ارتباط البنك الدولي بالتنمية في اليمن.

من جهته قال المدير التنفيذي -عميد مجلس إدارة البنك الدولي- ميرزا حسن، إن البنك الدولي قدم دعماً تنموياً وإغاثياً وإنسانياً لليمن، طوال المدة الماضية، بإجمالي نحو 1.7 مليار دولار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية زيارة وفد البنك الدولي لعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا