الآلاف يشيعون «مقدسياً» قُتل برصاص إسرائيلي

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس المحتلة) شيع آلاف الفلسطينيين اليوم (الإثنين) في القدس الشرقية المحتلة جثمان الفلسطيني المقدسي محمد عبيد (20 عاماً)، الذي استشهد ليلة الخميس برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال مواجهات وقعت في حي العيسوية.

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم (الإثنين) في القدس الشرقية المحتلة جثمان الفلسطيني المقدسي محمد عبيد (20 عاماً)، الذي استشهد ليلة الخميس برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال مواجهات وقعت في حي العيسوية.

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