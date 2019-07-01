غلق السفارة الأمريكية في تونس لأسباب أمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

انتشرت وحدات أمنية بمواقع حساسة عدة وسط العاصمة تونس، في وقت أعلنت فيه السفارة الأمريكية عن غلق أبوابها أمس، لـ»أسباب أمنية».

وانتشرت عناصر أمنية حاملة للسلاح في عدة شوارع وأمام منشآت حساسة في العاصمة، كما وضعت دوريات أمنية حواجز للمراقبة والتفتيش في مداخل العاصمة.

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وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد أيام قليلة من تفجيرين حصلا بشارع الرئيس الحبيب بورقيبة، ومدخل مقر أمني لمكافحة الإرهاب، وخلف الحادثان قتيلا وخمسة جرحى من العناصر الأمنية، وثلاثة جرحى في صفوف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود حملات مداهمة تنفذها وحدات مكافحة الإرهاب في عدد من الأحياء المحيطة بالعاصمة، بحثا عن مشتبه بهم على صلة بالتفجيرين.

وكانت السفارة الأمريكية بتونس أعلنت في وقت سابق عبر تغريدة على حسابها بتويتر غلق أبوابها اليوم بصفة استثنائية ما عدا الخدمات العاجلة لـ»أسباب أمنية» ودون تقديم المزيد من التفاصيل.