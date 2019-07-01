هدية الحكومة للمصريين فى عيد الثورة

الوطن
أطلقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صباح اليوم، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور 4 وزراء، ومحافظ الإقليم، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر الحكومة، إن كل المشروعات التنموية والخدمية والإنجازات التى تحققها مصر حالياً، وعلى رأسها منظومة التأمين الشامل الجديدة، هى حصاد ثورة «30 يونيو العظيمة»، موجهاً التهنئة للرئيس، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التى جاءت لـ«تصحيح مسار...
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