كيف تحجز شقة فاخرة بالعاصمة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني؟

مصراوي بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين الموافق 1/7/2019، وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال ريزيدانس، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line). تاريخ فتح باب التقدم: 01 يوليو 2019 تاريخ آخر موعد لاستخراج رقم الاستمارة وسداد جدية الحجز: Advertisements 18 يوليو 2019 تاريخ بداية حجز الوحدات: 28 يوليو 2019 10:00 ص تاريخ نهاية حجز...

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