إذاعة تونسية: السبسي سيغادر المستشفى مساء اليوم أو صباح الغد

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية بأن "الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيغادر المستشفى العسكري مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء بعد تأكد فريق الأطباء من تعافيه بشكل ملحوظ"، مؤكدةً أن "صحة السبسي في تحسن كبير، وأنه سيغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، فور السماح له من طرف الإطار الطبي المشرف".
وأفادت بأنه "سيتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للرئيس وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية، من خلال تقرير مفصل، فور مغادرته المستشفى"، مشيرةً إلى "أنها لا تعلم بعد تاريخ مغادرة السبسي للمستشفى، ولا يمكنها الكشف عن طبيعة الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس احتراما للقانون"، مبينة أن "الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عما تعرض له السبسي هي الإطار الطبي في المستشفى العسكري".
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