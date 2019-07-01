وزارة الداخلية في الشيشان: مقتل رجل أمن باعتداء مسلح في البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية​ في ​الشيشان​ عن "مقتل شرطي جراء اعتداء مسلح على حاجز أمني في أحد طرقات ​الجمهورية​"، موضحةً أن "الحادث وقع في أحد الحواجز الأمنية بمنطقة أتشخوي مارتان حيث أن رجلا مجهولا دنا من أحد رجال الشرطية عند الحاجز وأصابه بطعنة سكين، قبل أن يلقي ​قنبلة يدوية​ في المكان".

وفي بيان لها، أشارت الداخلية في الشيشان إلى أن "المهاجم رمى قنبلة يدوية قبل أن يُقتل برصاص رجال الأمن. أما الشرطي المعتدى عليه، فقد لقي حتفه متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى وجرى إرسال محققين إلى مكان الحادث، والجهود جارية حاليا لمعرفة هوية المهاجم".