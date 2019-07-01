حكومة بريطانيا تبحث بصورة عاجلة الخطوات التالية بعد انتهاك إيران للاتفاق النووي

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أن "​بريطانيا​ تبحث على نحو عاجل خطواتها التالية مع شركائها بموجب ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 مع ​إيران​، وذلك بعد أن أعلنت سلطات بريطانيا أنها تجاوزت الحد الذي يسمح به الاتفاق من مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب".

ولفت المتحدث الى أن "إعلان إيران "مقلق للغاية" وإن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها للحفاظ على الاتفاق".

وأشار الى "أننا كنا واضحين دائما في أن التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يعتمد على التزام إيران التام بشروط الاتفاق ونحثها على العدول عن هذه الخطوة".

وأكد "أننا ندرس على نحو عاجل مع شركائنا في خطة العمل الشاملة المشتركة الخطوات التالية بموجب الاتفاق".