رئيس حكومة العراق يأمر بإغلاق مقار "الميليشيات المسلحة"بالمدن العراقية

أمهل رئيس ​الحكومة العراقية​ ​عادل عبد المهدي​ الميليشيات العراقية حتى نهاية الشهر الحالي لإغلاق مقارها. وأضاف " على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة ".

وأوضح انه "سيتم إصدار أوامر لاحقة لإعادة هيكلة ​الحشد الشعبي​ وتشكيلاته". كما أعلن التخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في المعارك ضد داعش.

كما أكد انه "ستتم ملاحقة أي فصيل مسلح يعمل علنا أو سرا خارج القوانين العراقية"، معلنا ان "قوات الحشد جزء من ​القوات​ المسلحة ويسري عليها جميع قوانين القوات ".