اعادة فتح السير على اوتوستراد بحمدون ببعلشميه بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح السير على اوتوستراد بحمدون في بعلشميه بالاتجاهين"، مشيرةً إلى أن "حركة المرور كثيفة في المحلة".
وكان مراسل "النشرة" قد أفاد قبل قليل بأنّ "مناصري "الحزب الديمقراطي اللبناني" قطعوا الطريق الدولية في بلدة بعلشميه بالإطارات المشتعلة".
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