اعادة فتح السير على اوتوستراد بحمدون ببعلشميه بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح السير على اوتوستراد بحمدون في ​بعلشميه​ بالاتجاهين"، مشيرةً إلى أن "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

وكان مراسل "النشرة" قد أفاد قبل قليل بأنّ "مناصري "الحزب الديمقراطي اللبناني" قطعوا الطريق الدولية في بلدة بعلشميه بالإطارات المشتعلة".