نتانياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ان "​إسرائيل​ لن تسمح ل​إيران​ بتطوير ​سلاح نووي​". وحث نتانياهو الدول الأوروبية على فرض عقوبات على إيران بعد تجاوزها الحد المسوح به من اليورانيوم المخصب.

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