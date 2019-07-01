ذكر مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنّه "عُثر على ​قذيفة​ قديمة العهد في منطقة المغار ب​البابلية​، وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفرق الهندسة في ​الجيش اللبناني​ وعملت على إزالتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على قذيفة قديمة العهد في المغار- البابلية والفرق الأمنية أزالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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