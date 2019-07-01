كشفت مصادر أمنيّة لقناة الـ"MTV"، أنّ "التحقيقات تتركّز حول من أطلق الرصاصة الأولى يوم أمس، والغاية من وجود مسلحين"، لافتةً إلى أنّ "المعطيات متشعّبة حول ما حدث في قبرشمون".
وأوضحت أنّ "رواية وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب تتّهم عناصر "الحزب التقدمي الإشتراكي" بمحاولة اغتياله، ورواية "الإشتراكي" تؤكّد أنّ عناصر مواكبة الغريب أطلقوا النار لتخطّي التجمّع".
وبيّنت المصادر أنّ "التحقيقات لا تستبعد فرضيّة أن يكون عناصر "الإشتراكي" قد أطلقوا النار، ظنًّا أنّ الغريب كان يصطحب معه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بالسيارة إلى كفرمتى".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: المعطيات متشعبة بحادثة قبرشمون والتحقيقات تتركز حول من أطلق الرصاصة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.