سليم عون: منطق الحق سينتصر وجميعنا تحت سقف القانون والدستور

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في حديث تلفزيوني على حادثة قبرشمون بالامس، مؤكداً أن "كل الاراضي اللبنانية لكل اللبنانيين ونحن نرحب بالجميع في المناطق التي لدينا نفوذ فيها وأهلا وسهلا بهم"، مشيراً إلى أنه "لدينا تحالف في هذه المنطقة مع الحزب "الديمقراطي اللبناني" ولدينا فيها فيها 4 نواب ووزيرين ولدينا الحق أن نطمأن عليهم"، مؤكداً أن "منطق الحق سينتصر وجميعنا تحت سقف القانون والدستور".

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