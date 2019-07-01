قوى الأمن: إلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "تبيّن للمديرية أنّ "عدد الّذين يتقدّمون للحصول على سجلّات عدليّة في مكاتب السجل العدلي الّتي استُحدثت في المناطق ضئيل جدًّا، ولا يتناسب مع حجم الأعباء المترتّبة على عملها".
وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، ولضرورات الخدمة، قرّرت هذه المديرية العامة إلغاء المكاتب المستحدثة (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا) على أن يستمرّ العمل بالمكاتب المحدّدة بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 وهي الآتية: السجل العدلي المركزي/ فرن الشباك ومكاتب سجل عدلي: طرابلس، زحلة، النبطية وصيدا".
وبيّنت المديرية أنّه "ستصدر لاحقًا مذكّرة عامّة تحدّد فيها آليّة جديدة، يتمكّن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليميّة على جميع الأراضي اللبنانية"، لافتةً إلى أنّ "المديرية ستقوم بدراسة إمكانيّة إضافة مكتبين بعد التعديل اللازم على المرسوم المذكور في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل".
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