أكّد النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح تلفزيوني، أن "هيتلر في ​ألمانيا​ استطاع أن يحصد تأييد ​الشعب الألماني​ كله لكن بعد 4 سنوات حطم ألمانيا"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ قال إنه يريد أن يحدث إنماء في ​عاليه​، وهو يريد أن يقول لرئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ "لم تقم بمشاريع إنمائية في عاليه"، مضيفًا: "الجبل الدرزي لا يستفز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخازن: الجبل الدرزي لا يستفز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.