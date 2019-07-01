قوى الأمن: تدابير سير في نفق سليم سلام اعتبارا من اليوم ولمدة شهر بسبب أعمال صيانة

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتكليف من ​بلدية بيروت​، بإجراء أعمال صيانة عامة كناية عن وضع ورفع مصافي تصريف المياه وغسل الجدران على جوانب المسلكين الشرقي والغربي في ​نفق سليم سلام​؛ وذلك اعتبارًا من الساعة 21:00 من تاريخ اليوم 1 تموز 2019 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي ولمدّة شهر تقريبًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير على المسلكين المذكورين"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".