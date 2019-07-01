علمت قناة "الجديد" أن "الرواية التي طرحت على طاولة ​المجلس الاعلى للدفاع​ هي ان وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ كان قد مر من مكان الحادث ذهابا إلى شملان ولم يتعرض لأي هجوم ولكن مناصري الحزب "التقدمي الاشتراكي" كانوا له بالمرصاد بطريق العودة ظنا منهم أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان معه في الموكب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: ما طرح على طاولة المجلس الاعلى للدفاع هي ان باسيل مناصري الاشتراكي ظنوا أن باسيل داخل موكب الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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