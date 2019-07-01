مصادر الديمقراطي للجديد: نية لدى الحزب باصدار تعميم رسمي لعدم قطع أي طريق

أكدت مصادر ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ لقناة "الجديد" أن "الحزب ضد ظاهرة اقفال الطرقات بشكل كامل وهناك نية باصدار تعميم رسمي لعدم قطع أي طريق". كما نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مطلعة أن "أجواء اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب النائب طلال ارسلان كانت ايجابية وارسلان شدد على ضرورة احالة ملف الاشتباك امس إلى المجلس العدلي"، مبدية عن ارتياحها لما صدر من مقررات عن المجلس الدفاع الاعلى"، مؤكدةً أن "اجراءات دفن للضحايا قبل أن تشهد الساحة تطورات قضائية في هذا الملف".

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