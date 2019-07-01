جابر: نتمنى أن يكون وعد البستاني بطرح اسماء مجلس ادارة قطاع الكهرباء ليس كوعود غيرها

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ "اننا طالبنا وزيرة ​الطاقة​ أن تقترح أسماء مجلس إدارة ​قطاع الكهرباء​، وهي وعدت بانها ستطرح الأسماء في ​مجلس الوزراء​، ونتمنى أن يكون وعدها أفضل من وعود غيرها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح جابر أن "الكهرباء وضهها مبك، نحن ندعم كل كيلو واط بـ 11 سنت بينما في الخارج هذا سعر كلفة الانتاج"، مشيراً الى أن "هناك تقسير في تقديم الخدمة للمواطن".