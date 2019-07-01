أفادت مصادر عسكرية للـOTV بأن "​الجيش اللبناني​ سبق وعزز انتشاره في المنطقة قبل 48 ساعة من زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ بدءًا من ​الكحالة​ وحتى آخر نقطة في البرنامج، وكان الجيش في حال ترقب دائم تعقبًا لأي اشتباك ق يقع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية للـOTV: الجيش سبق وعزز انتشاره في المنطقة قبل 48 ساعة من زيارة باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.