ديب: للرد على الكلام بالكلام لا بالرصاص وعاليه ليست حكرا على أي حزب

دعا عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​حكمت ديب​ إلى "الرد بالكلام الّذي يُعتبر قاسيًا بكلام أقسى، وليس بالرصاص". وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "منطقة ​عاليه​ ليست حكرًا على "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" وأو "​الحزب الديمقراطي اللبناني​"، أو أيّ حزب في لبنان".

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