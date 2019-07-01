النشرة: الجيش أوقف مطلوبا خطرا بعد إطلاق النار على سيارته وإصابته بالتل الأبيض

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأنّ "الجيش اللبناني أوقف أحد المطلوبين الخطرين وهو السوري "م. د"، بعد إطلاق النار على سيارته نتيجة عدم امتثاله لأوامر حاجز الجيش اللبناني بالتوقّف، ما أدّى إلى إصابته في خاصرته في منطقة التل الأبيض ببعلبك".
وأوضح أنّ "المطلوب نُقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وهو مطلوب بتجارة وترويج مخدرات وعمليّات سلب وسرقة بقوّة السلاح".
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