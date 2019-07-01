النشرة: الجيش أوقف مطلوبا خطرا بعد إطلاق النار على سيارته وإصابته بالتل الأبيض

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأنّ "​الجيش اللبناني​ أوقف أحد المطلوبين الخطرين وهو السوري "م. د"، بعد ​إطلاق النار​ على سيارته نتيجة عدم امتثاله لأوامر حاجز الجيش اللبناني بالتوقّف، ما أدّى إلى إصابته في خاصرته في ​منطقة التل​ الأبيض ببعلبك".

وأوضح أنّ "المطلوب نُقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وهو مطلوب بتجارة وترويج ​مخدرات​ وعمليّات سلب وسرقة بقوّة ​السلاح​".