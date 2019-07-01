بستاني: قريبا سأطرح اسماء مجلس ادارة قطاع الكهرباء في مجلس الوزراء

أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني لها أن "ما أتعهده انني اريد تعين مجلس ادارة ل​قطاع الكهرباء​، وسأطرح الاسماء في ​مجلس الوزراء​ وسأفعل ذلك قريبا"، مشيرةً الى "اننا كنا طلبنان اعتمادات للفيول بقيمة 3262 مليار ليرة وصلنا فقط 2500 مليار"، مشيرةً الى أن "كان القرار الذي اتخذ بالتقنين، وهناك تقنين ولا نعرف كيف سيتم ذلك بين المناطق".

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