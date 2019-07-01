شدّد نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، على أنّ "منذ أشهر ونحن نتكلّم عن موضوع الجمارك، ومن تأجيل إلى تأجيل، فيما لم يُتّخذ أيّ تدبير جدّي لا لناحية التهرب ولا التهريب".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحكومة تأخذ وقتها، ونبحث عن المبالغ الصغيرة من جيوب الناس... "ما فينا نكفي هيك".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: لم يتخذ أي تدبير جدي لا لناحية التهرب ولا التهريب و"ما فينا نكفي هيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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