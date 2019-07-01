عدوان: لم يتخذ أي تدبير جدي لا لناحية التهرب ولا التهريب و"ما فينا نكفي هيك"

شدّد نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​، على أنّ "منذ أشهر ونحن نتكلّم عن موضوع ​الجمارك​، ومن تأجيل إلى تأجيل، فيما لم يُتّخذ أيّ تدبير جدّي لا لناحية التهرب ولا التهريب".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الحكومة​ تأخذ وقتها، ونبحث عن المبالغ الصغيرة من جيوب الناس... "ما فينا نكفي هيك".