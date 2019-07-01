MTV: لا جلسة للجنة المال والموازنة غدا ويتوقع أن يكون الأربعاء اليوم الأخير للاجتماعات

أفادت قناة الـ"MTV"، بأنّ "لا جلسة ل​لجنة المال والموازنة​ غدًا بسبب انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​، حيث يُتوقّع أن يكون الأربعاء اليوم الأخير لاجتماعات اللجنة".

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