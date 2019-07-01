فيصل الصايغ: جبران باسيل لا يترك مناسبة للاستفزاز والتحدي

علق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ على حادثة قبرشمون بالامس، مؤكداً "أننا نصر على الامن في الجبل وعلى المصالحة والعيش المشترك وبالتالي الجبل مفتوح بالسياسة للجميع وكنا قد ذكرنا هذا الموضوع و من قبل ومثلما يحق لكل وزير أن يزور المنطقة التي يريدها فيحق للناس التظاهر اعتراضا على التحريض الطائفي الذي تراكم من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل وهذا الجو السلبي موجود في البقاع والشمال والجبل وهو لا يترك مناسبة للاستفزاز والتحدي".
وفي حديث تلفزيوني، أكد الصايغ أنه "واهم من يعتقد حجم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط لا يحتاج لمشكل ليثبت حجمه وواهم من يظن أنه يستطيع ان يحجمه"، داعياً إلى "التهدئة وإلى وحدة الصف ونأسف للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان وكنا نتمنى أن يدعو للتهدئة لا أن يقوم بالدفع لمزيد من التوتر".
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