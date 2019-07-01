فيصل الصايغ: جبران باسيل لا يترك مناسبة للاستفزاز والتحدي

علق عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ على حادثة قبرشمون بالامس، مؤكداً "أننا نصر على الامن في الجبل وعلى المصالحة والعيش المشترك وبالتالي الجبل مفتوح بال​سياسة​ للجميع وكنا قد ذكرنا هذا الموضوع و من قبل ومثلما يحق لكل وزير أن يزور المنطقة التي يريدها فيحق للناس التظاهر اعتراضا على التحريض الطائفي الذي تراكم من قبل رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وهذا الجو السلبي موجود في ​البقاع​ و​الشمال​ والجبل وهو لا يترك مناسبة للاستفزاز والتحدي".

وفي حديث تلفزيوني، أكد الصايغ أنه "واهم من يعتقد حجم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لا يحتاج لمشكل ليثبت حجمه وواهم من يظن أنه يستطيع ان يحجمه"، داعياً إلى "التهدئة وإلى وحدة الصف ونأسف للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ وكنا نتمنى أن يدعو للتهدئة لا أن يقوم بالدفع لمزيد من التوتر".