روسيا "تأسف" لاخلال إيران بالتزام ينص عليه الاتفاق النووي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: قالت روسيا الاثنين إن إعلان ايران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف" لكنها عزت ذلك الى تصرفات الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في وقت سابق الاثنين انها "تجاوزت سقف ال300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.

وذكر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء "هذا بالطبع يدعو للأسف ولكن علينا أن لا نبالغ في تصوير الوضع".

Advertisements

وأضاف "يجب فهم الأمر على أنه نتيجة طبيعية للأحداث التي حصلت قبله".

ودان ريابكوف "الضغوط الأميركية غير المسبوقة"، إلا أنه دعا طهران إلى التصرف ب"مسؤولية".

ورداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 أيار/مايو أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألا يتجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب 300 كلغ.

وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3,67%)، بدءا من 7 تموز/يوليو، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (المانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.