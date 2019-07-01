بريطانيا تدعو إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي

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لندن: قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاثنين إن بريطانيا "قلقة بشدة" حيال اعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكتب هانت المرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تغريدة "قلق بشدة من اعلان إيران بأنها انتهكت التزامات الاتفاق النووي".

وأضاف أن "المملكة المتحدة تظل ملتزمة بإنجاح الاتفاق وباستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وأدعو إيران إلى تجنب أي خطوات إضافية خارج إطار الاتفاق النووي والعودة إلى الالتزام به".

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وفي وقت سابق الاثنين قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف "لقد تجاوزت ايران سقف ال300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب.

وياتي هذا الإعلان متزامنا مع توتر شديد مع الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من تصعيد عسكري في منطقة الخليج الاستراتيجية.

وكانت العلاقة بين طهران وواشنطن وصلت الى مستوى خطير من التوتر مع قيام ايران في العشرين من حزيران/يونيو بإسقاط طائرة مسيرة أميركية. وفي حين تؤكد ايران أن الطائرة كانت في الأجواء الإيرانية، تقول الولايات المتحدة العكس.

وبعد تصريح ظريف أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من تطبيق طهران الاتفاق النووي، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز بالفعل الحدّ المسموح به، بحسب المتحدث باسم الوكالة الأممية.