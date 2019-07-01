شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتقنين أوضاع التوك توك وسن تشريع للقضاء على ظاهرة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول تقنين التوك توك على مستوى الجمهورية، وهل هناك خطة للتعامل مع هذه الأزمة وهذا الملف الذى أصبح حاضرا وبقوة على الساحة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت أن التوك توك أصبح ظاهرة تستوجب وضع رؤية واستراتيجية للتعامل معها، وذلك من خلال تقنين أوضاعه بما يسمح للدولة بالقضاء على النتائج السلبية الناتجة عن عدم تقنين أوضاعه، بالإضافة لعودة حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع تشريع يقضى على ظاهرة الفوضى فى استخدام هذه المركبة التى أصبحت ضرورية سواء من خلال التنقل فى الأماكن الضيقة أو أنها أصبحت مصدر دخل للكثير من الشباب ولكن هذا الأمر لا يمنع تقنين أوضاعها وفقا للقانون للحد من ارتكاب الجرائم، التى يكون فيها التوك توك محور أساسى واشتراط حصول قائده على رخصة قيادة.

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