شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : جوجل يمكن أن تلعب دوراً هاما فى دعم الشركات الصغيرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور نضال السعيد،عضو مجلس النواب، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه شركه جوجل العالمية ، في زياده التسويق الالكتروني و دعم الشركات الصغيره متناهيه الصغر، بعدما أعلنت شركة جوجل عن افتتاح مكتب لها في القاهرة.

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وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن من أهم منتجات شركة جوجل التي يستخدمها المصريين في الفترة السابقة، تتمثل في خرائط البحث و موقع يوتيوب بالأضافه إلي محرك البحث الذي يقدم معلومات وبيانات بطريقه ميسره.

الجدير بالذكر، أن مدير شركه جوجل بمنطقه الشرق الأوسط وافريقيا لينو كاتاروزى ،أعلن مؤخراً عن اهتمامه بالعمل في السوق المصرية التي تعد من أكبر الأسواق من حيث عدد السكان واعلن استهداف مئه الف شخص من الشباب للتدريب علي المهارات الأساسية و الرقمية بنهاية عام 2019.