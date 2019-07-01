شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: المال القطرى أصبح يدمر العرب ويسيء للإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن المال القطرى أصبح يدمر العرب والمسلمين ويسيء لهم ويشوه صورتهم، مطالبا الدول العربية بمواجهة استغلال النظام القطرى للمال للتحريض ضد الدول العربية.

وقال المحلل السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قضية المال القطرى يجب أن تأخذ حقها من كل الدول العربية، موضحا المال القطرى حاليا هو من يتحكم بالرأى العام العالمى ويؤثر فيه.

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وتابع فهد ديباجى: قطر تقريبا تمول كل الجمعيات الحقوقية والإنسانية والمراكز العالمية حتى تؤثر عليها وتوجهها كيفما تشاء.