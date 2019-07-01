رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله باقتصاد مستقر وسليم في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، عن تفاؤله لاقتصاد مستقر وسليم في البلاد، مؤكداً عزم حكومته على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الانضباط المالي الصارم والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

وأكد خان - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن المساعدات المالية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، ساهمت في تحسين ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أنه بدون الدعم المالي الذي قدمته الدول الصديقة لم يكن من الممكن سداد القروض الخارجية.