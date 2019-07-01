مهندس أملاك الدولة بـ"دهب" سقط متلبسا بتقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

ضبط مكتب الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، "و. م" مهندس التنظيم وأملاك الدولة بمدينة دهب، لاتهامه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير إنهاء العديد من التراخيص لصالح مهندس يدعى "ب. ن".

وردت معلومات لمكتب الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، بطلب مهندس بأملاد الدولة بالمحافظة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والقبض علي المتهمين في حالة تلبس، وأحيلا إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.