خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس كازاخستان العلاقات الثنائية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي ، مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، العلاقات ، مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، العلاقاتالثنائية وسبل تطويرها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائي بين البلدين .

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