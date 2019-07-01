خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس كازاخستان العلاقات الثنائية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، العلاقات
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائي بين البلدين .
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