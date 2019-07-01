الرئيس الإيطالي يلتقي نظيره النمساوي في فيينا

التقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الاثنين في فيينا، بنظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشارة الفيدرالية بيرجيته بيرلاين، خلال زيارتهما للبلاد.
وتناول اللقاء، بحسب بيان للخارجية النمساوية، العلاقات الثنائية والوضع في الاتحاد الأوروبي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، التقى مع نظيره الإيطالي إنزو مافيرو ميلانيسي، لبحث دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومستقبل الاتحاد الأوروبي.
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