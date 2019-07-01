اتفاقية بين الإمارات والأمم المتحدة لنقل تجربة التحديث الحكومي إلى أفريقيا

وقعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم في مجال تعزيز جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، للاستفادة من تجربة الإمارات في التطوير الإداري والتحديث الحكومي بافريقيا.

وأفادت وكالة أنباء الأمارات "وام" اليوم الاثنين أنه وقع الاتفاقية وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي وآخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كان القرقاوى التقى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون لتعزيز الجهود الأممية في دعم التحديث والتطوير الحكومي عالميا، وترسيخ الشراكة المثمرة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة لدعم الحكومات بالاستفادة من التجارب الناجحة لحكومة الإمارات في مختلف المجالات، وسبل تعزيز الشراكة بين المنظمة الدولية ودولة الإمارات من خلال منصة قمة إكسبو

العالمية للحكومات 2020 التي ستتزامن مع فعاليات "إكسبو 2020 دبي".وأكد القرقاوي في هذا الصدد أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ أواصر التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ومواجهة التحديات العالمية بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للإنسان" مشددا على أن بلاده تمتلك رصيدا إداريا حكوميا متقدما قابلا للتصدير لجميع دول العالم.وأضاف أن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها يؤكد التزام دولة الإمارات بمشاركة تجاربها الحكومية الناجحة وخبراتها مع مختلف دول العالم، في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين الحكومات في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة"، مشيرا إلىأن الإمارات مستعدة لمشاركة تجربتها في التحديث الحكومي مع دول القارة الأفريقية.وتنص مذكرة التفاهم على تطوير برنامج مشترك لبناء القدرات للحكومات في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات عدة، أهمها مبادرة الحكومة الذكية في دولة الإمارات، والمسرعات الحكومية، والابتكار الحكومي، إضافة إلى تمكين البرنامج الأممي من الاستفادة من القمة العالمية للحكومات، أكبر منصة جامعة لحكومات العالم، للتفاعل مع القادة الدوليين والخبراء الحكوميين، وإطلاق المبادرات والتقارير، وتصميم الأفكار وابتكار الممارسات الكفيلة بتحفيز الدول المشاركة في القمة على تعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة ومساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتضمن أربعة مجالات تشمل دعم جاهزية الحكومات الأفريقية للمستقبل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على السعادة وجودة الحياة، وبناء القدرات الحكومية في الدول الأفريقية، إضافة إلى التحضير لقمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 عبر رصد التحديات الحكومية العالمية خلال المستقبل.