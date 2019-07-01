الجيش اليمني يتمكن من تفكيك كميات من الألغام والعبوات الناسفة جنوبي البلاد

تمكن الجيش اليمني، اليوم الإثنين من تفكيك كميات من الألغام الأرضية، والعبوات ناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية - المدعومة من إيران - في مديرية "قعطبة " شمالي محافظة الضالع ، جنوب البلاد.
وذكر موقع " سبتمبر نت"التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الفرق الهندسية لقوات الجيش ، فككت أكثر من ثلاثين لغما أرضيا وعبوة ناسفة، في منطقة "القفلة" بجبهة "باب غلق " شمالي مديرية "قعطبة".
وأضاف أن المليشيا الانقلابية قامت بعمليات "تمويه " لتلك الألغام والعبوات ، بأشكال مختلفة، لحصد أكبر عدد من الضحايا .
يذكر أن مليشيا الحوثي، قامت بزرع آلاف الألغام ، والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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